Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Burhan İlhan, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova)
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Merve Atlıer, Sinem Bayazit)
Setler: 16-25, 23-25, 18-25
Süre: 82 dakika (25, 28, 29)
BURSA
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