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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:33 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:33
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Burhan İlhan, Asiye Tuzkan

        Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova)

        Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Merve Atlıer, Sinem Bayazit)

        Setler: 16-25, 23-25, 18-25

        Süre: 82 dakika (25, 28, 29)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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