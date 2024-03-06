Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İmralı Adası açıklarında bulunan ceset, batan 'BATUHAN A' isimli geminin sahibine ait çıktı

        MARMARA Denizi'nde İmralı Adası açıklarında 3 Mart'ta balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin, yapılan DNA testi sonucu, 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin sahibi Murat Altıntaş'a (51) ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 19:17 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmralı Adası açıklarında bulunan ceset, batan 'BATUHAN A' isimli geminin sahibine ait çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARMARA Denizi'nde İmralı Adası açıklarında 3 Mart’ta balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin, yapılan DNA testi sonucu, 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin sahibi Murat Altıntaş’a (51) ait olduğu belirlendi. 

        Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeninin bulunmasının ardından çalışmalarda 21’inci güne girildi. Gemi enkazındaki aramalar sonlandırılırken, Karacabey ve Gemlik sahilleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil şeridinde su üstünde ve karada çalışmalar yürütülüyor. Balıkçı gırgırları ve tekneleriyle de arama çalışmalarına destek verilirken, balıkçılar, 3 Mart sabahı su yüzeyine çıkmış 1 cansız beden buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

        Üstünde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden DNA örneği alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, DNA testi sonucu, cesedin geminin sahibi Murat Altıntaş’a ait olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "15.02.2024 günü Karacabey İlçesi Kuzeyi (Kurşunlu Mevkii) açıklarında batan 'Batuhan A' isimli ticari gemi ile ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan araştırmalar neticesinde 'Batuhan A' isimli gemide 6 mürettebatın olduğunun tespit edildiği, geminin enkazının batış noktasında bulunduğu, arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 gemi mürettebatının cansız bedenine ulaşıldığı, son olarak 03.03.2024 tarihinde denizde cansız bir bedene daha ulaşıldığı, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cansız bedenin 'Batuhan A' isimli ticari geminin sahibi M.A’ya ait olduğunun tespit edildiği, cenazenin ailesine teslim işlemlerinin devam ettiği. Diğer kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Öte yandan, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları denizden ve sahilden devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        İnegölspor-Düzcespor: 1-3
        İnegölspor-Düzcespor: 1-3
        Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali sanatseverden ilgi gör...
        Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali sanatseverden ilgi gör...
        Bursa'da uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakal...
        Bursa'da uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakal...
        İnegöl'de kasten yaralama suçundan hükümlü firari yakalandı
        İnegöl'de kasten yaralama suçundan hükümlü firari yakalandı
        Kendisini fabrika sahibi ve mühendis olarak tanıtıp 140 bin lira dolandıran...
        Kendisini fabrika sahibi ve mühendis olarak tanıtıp 140 bin lira dolandıran...