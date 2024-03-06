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        Kendisini fabrika sahibi ve mühendis olarak tanıtıp 140 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

        BURSA ve Eskişehir'de 5 kişiyi, mobil bankacılık ve şifrelerini öğrendiği kredi kartı ve banka kartlarıyla yaklaşık 140 bin TL dolandıran E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:00
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        Kendisini fabrika sahibi ve mühendis olarak tanıtıp 140 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
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        BURSA ve Eskişehir’de 5 kişiyi, mobil bankacılık ve şifrelerini öğrendiği kredi kartı ve banka kartlarıyla yaklaşık 140 bin TL dolandıran E.Y. (29), İstanbul’a kaçmak üzereyken otoyol gişelerinde yakalandı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 65 ayrı kaydı olan şüphelinin, mağdurlardan bazılarına kendisini fabrika sahibi ve mühendis olarak tanıttığı belirtildi.

        Bursa’nın Nilüfer ilçesinde E.Y., 27 Aralık 2023 tarihinde metroda yolculuk ederken yanına oturduğu N.S.’ye (68) kendisini fabrika sahiplerinin torunu olarak tanıtarak yakınlık kurdu. Hayır amacıyla ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığını söyleyen E.Y., kendisine para göndereceğini söyleyip cep telefonunu aldığı N.S.’nin mobil bankacılığını kullanıp, kendi hesabına 11 bin 500 TL aktardı. E.Y. metrodan inerken, N.S. eve gidip yakınlarına durumu anlattı. Hesabında yardım parası yerine, 11 bin 500 TL’nin başka hesaba aktarıldığını gören N.S., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

        BORÇ FAİZLERİNİ DÜŞÜRME BAHANESİYLE KREDİ KARTINI ALDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.Y., 2 Ocak'ta ise Kestel ilçesinde bir banka şubesinde yanına oturduğu C.T. (68) ile sohbet edip, eşinin bankada müdür olduğunu söyledi. Kredi kartları ile kredi borçlarının faizlerini düşürme bahanesiyle, C.T.’nin kredi kartını alan ve şifresini öğrenen şüpheli, banka şubesinden ayrılıp, kuyumcudan 44 bin 400 TL alışveriş yaptı.

        ‘ADAKLIK KURBAN ALACAĞIM’ DİYEREK DOLANDIRDI

        E.Y. 1 Mart’ta da Kestel ilçesinde kurbanlık hayvan satışı yapan A.Ç.’ye (64) gidip adaklık kurban almak istediğini söyledi. Ödeme işlemleri için birlikte banka şubesine gittiği A.Ç.’nin telefonunu ve kimliğini alarak bir süreliğine yanından ayrılan E.Y., bu sırada onun hesabından 26 bin 900 TL çekip tekrar yanına döndü. Şüphelinin, dolandırdığı mağdurla banka şubesinde beklediği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

        ‘DEĞERİNE BAKTIRAYIM’ DİYEREK EVDEKİ ALTINLARINI ALDI

        E.Y., 2 Mart’ta da yine Kestel ilçesinde oturan M.Ö.’nün (78) evine gidip kendisini bir fabrikanın yöneticisi olarak tanıttı. Kendisine yardım vaadinde bulunduğu M.Ö. ile birlikte gittiği telefoncudan 2 cep telefonu alan şüpheli, birisini kendisine aldığı telefonla, M.Ö.’nün banka hesabındaki 2 bin 700 TL’yi kendi hesabına aktardı. İkili eve dönerken, E.Y., ‘değerine baktırayım’ diyerek M.Ö.’nün evinde bulunan 2 Reşat ve 1 Cumhuriyet altınını alarak evden ayrıldı.

        Ardı ardına meydana gelen 4 dolandırıcılık olayının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi, teknik ve fiziki takibe aldı. E.Y., 3 Mart’ta, İstanbul’a gitmek üzereyken, İstanbul-İzmir otoyolu kuzey gişelerinde yakalanıp, gözaltına aldı.

        ESKİŞEHİR’DE DE DOLANDIRMIŞ

        Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, 23 Şubat’ta Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kendisinin mühendis olarak tanıttığı V.A.’yı da (72) yardım kolisi dağıtma bahanesiyle götürdüğü ATM önünde, banka hesabından kendi hesabına 8 bin TL göndererek dolandırdığı ortaya çıktı.

        Sosyal yardım ve kredi faizlerini düşürme vaadiyle 5 kişiyi dolandıran ve 65 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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