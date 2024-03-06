İnegöl'de beton mikserinin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobile beton mikserinin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobile beton mikserinin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde seyreden M.Ş. idaresindeki 11 ABL 386 plakalı otomobile, aynı yöne giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 F 0139 plakalı beton mikseri çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Ş. ve yanındaki Ş.Ş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası beton mikseriyle uzaklaşan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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