İnegöl'de beton mikserinin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza sonrası beton mikseriyle uzaklaşan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Ş. ve yanındaki Ş.Ş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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