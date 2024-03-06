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        İnegöl'de yurda kaçak yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 düzensiz göçmen, sınır dışı edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:03
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        İnegöl'de yurda kaçak yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 düzensiz göçmen, sınır dışı edilecek.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri kişileri durdurdu.

        Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen, İnegöl Devlet Hastanesindeki sağlık işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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