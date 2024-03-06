Geri manevra yapan otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, motosiklete çarptı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, motosiklete çarptı. Motosikletlinin hafif yaralandığı kaza, aksiyon kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şamil G.’nin (28) kullandığı 16 BDD 085 plakalı motosiklete, yol kenarında park halindeyken, sürücüsünün geri manevra yaparak yola çıkmaya çalıştığı otomobil çarptı. Kazada, motosiklet devrilirken, yere düşerek sürüklenen sürücü hafif yaralandı.
Kaza, saniye saniye motosikletteki aksiyon kamerasına yansıdı.
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