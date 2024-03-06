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        Balıkesir'de gün batımına yakın kent semasında oluşan bulutlar ilgi çekti

        Balıkesir'de gün batımına yakın kent semasında ilginç şekillerde bulutlar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 08:29 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:29
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        Balıkesir'de gün batımına yakın kent semasında oluşan bulutlar ilgi çekti
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        Balıkesir'de gün batımına yakın kent semasında ilginç şekillerde bulutlar oluştu.

        Akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde farklı şekillerde görülen bulutlar, güneşin batışıyla bütünleşti.

        Gün batımıyla yer yer siyah, yer yer kızıllaşan bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu.

        Bulutları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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