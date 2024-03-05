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        Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt sağım makinesindeki elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:18 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:18
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        Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde süt sağım makinesindeki elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Hisaraltı Mahallesi'nde Özge Eratan (18) inekleri sağmak için ahıra girdi.

        Elektrik ile çalışan sağım makinesini açan Eratan, akım yüklü elektrik kablosunda meydana gelen kaçak sonucu akıma kapıldı.

        Elektrik akımına kapılan Eratan'ı yerde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık personeli, Özge Eratan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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