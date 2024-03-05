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        Çanakkale'deki depremin hissedildiği Bursa'da balkondan atlayan İsmail, toprağa verildi

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde dün gece meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:04 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:10
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        Çanakkale'deki depremin hissedildiği Bursa'da balkondan atlayan İsmail, toprağa verildi
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        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde dün gece meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa’da, sarsıntıyla birlikte 2’nci kattaki evinin balkonundan atlayıp, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İsmail Toygar (27), toprağa verildi. Toygar'ın, depremden kısa süre önce sohbet ettiği babasını uğurladıktan sonra balkona çıktığı öğrenildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün gece saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde çok sayıda ilde hissedildi.

        Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi Akın Sokak’ta, 4 katlı bir binanın 2’nci katında oturan İsmail Toygar, sarsıntı ile birlikte paniğe kapılıp, balkondan atladı. Başının üzerine düşen Toygar, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Toygar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        BUGÜN HASTANEYE GİDECEKTİ

        İsmail Toygar'ın bir süredir psikolojik sorunları olduğu, bu nedenle ilaç ve iğne tedavisi gördüğü öğrenildi. Evde babasıyla bir süre sohbet ettikten sonra balkona çıkan ve deprem nedeniyle paniğe kapılıp atladığı belirtilen Toygar'ın, ilaçlar nedeniyle baş dönmesi yaşadığı için 5 gün önce başladığı iş yerinden dün izin aldığı, bugün de hastaneye gitmeyi planladığı öğrenildi.

        İsmail Toygar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Mihraplı Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toygar'ın cenazesi, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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