Yarın nikahları kıyılacaktı; kaçırdığı kızın ağabeyi darbetti, yüzüne biber gazı sıktı

BURSA’nınİnegöl ilçesinde Kadir Danacı (22), evliliklerine izin verilmemesi üzerine kaçırdığı Rabia Ş.’nin (20) ağabeyi F.Ş (25) tarafından darbedilip yüzüne biber gazı sıkıldı. Kadir Danacı'nın biber gazının etkisinin geçmesi için hastane bahçesinde beklediği anlar kameraya yansıdı. Olayı anlatan Danacı polise, "Abi yarın nikahımız kıyılacaktı" dedi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Küçük Zindancık Sokak’ta meydana geldi. Kadir Danacı, iddiaya göre, ailesinin evlenmelerine izin vermediği Rabia Ş.'yi , yaşadığı Çorum'un Alaca ilçesinden kaçırıp İnegöl'e getirdi. Yarın resmi nikahları kıyılacak olan çift alışveriş yaparken, Rabia Ş’nin ağabeyi F.Ş. yollarını kesti. Çift ile ağabey arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. F.Ş., Kadir Danacı'yı darbedip yüzüne biber gazı sıktıktan sonra, kardeşini otomobile bindirip olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Danacı, hastane bahçesinde biber gazının etkisinin geçmesi için beklerken, polise "Abi yarın nikahımız kıyılacaktı" dedi. Polis ekipleri, F.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.