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        Bıçakla, park halindeki otomobilin lastiğini patlattı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin lastiği, yoldan geçen 2 kişiden 1'i tarafından bıçakla patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:26 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:30
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        Bıçakla, park halindeki otomobilin lastiğini patlattı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin lastiği, yoldan geçen 2 kişiden 1’i tarafından bıçakla patlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 3 Mart’ta gece saatlerinde Sinanbey Mahallesi 1’inci Mesudiye Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden 1’i cebinden çıkardığı bıçakla park halindeki 16 RC 875 plakalı otomobilin arka lastiğini patlattı. Sabah aracının yanına gelen Hüseyin Geçgel, durumu fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kamera görüntülerinde şüphelinin bıçağı otomobilin arka sağ lastiğine saplayıp, yoluna devam ettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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