Bıçakla, park halindeki otomobilin lastiğini patlattı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin lastiği, yoldan geçen 2 kişiden 1'i tarafından bıçakla patlatıldı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin lastiği, yoldan geçen 2 kişiden 1’i tarafından bıçakla patlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 3 Mart’ta gece saatlerinde Sinanbey Mahallesi 1’inci Mesudiye Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden 1’i cebinden çıkardığı bıçakla park halindeki 16 RC 875 plakalı otomobilin arka lastiğini patlattı. Sabah aracının yanına gelen Hüseyin Geçgel, durumu fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinde şüphelinin bıçağı otomobilin arka sağ lastiğine saplayıp, yoluna devam ettiği görüldü.
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