Bursa'da deprem korkusuyla ikinci kattan atlayan kişinin cenazesi defnedildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre illerden de hissedilen depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikamet eden İsmail Toygar, yaşadığı korkuyla apartmanın ikinci katından atlamıştı. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Toygar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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