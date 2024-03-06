175 kadından oluşan koro, Gazzeli anneler ve çocukları için sahnede buluştu

BURSA’da hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Gazzeli anneler ve çocukları için sahne aldı. Sema gösterisinin de yapıldığı gecede koro üyeleri Filistin bayrağındaki renklerin yer aldığı kostümlerle sahneye çıkarak, bestesi koro şefi Dr. Aysel Gürel'e, güftesi ise Azeri sanatçı Raul Mammadov'a ait olan "Elbet savaş bitecek, umutlar yeşerecek. O masum çocukların yüzleri hep gülecek" sözlerinin yer aldığı 'Yaşa Barış Kardeşlik' adlı şarkıyı seslendirdi.

Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu, yaşları 40 ila 75 arasında değişen hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, toplumsal farkındalık projeleri kapsamında bu kez İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekti. Çeşitli meslek gruplarından üyelerin yer aldığı, çoğu emeklilerden oluşan koro, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi 187’nci konserlerinde Gazzeli anneler ve çocukları için sahne aldı. Sema gösterisinin de sahnelendiği gecede koro üyeleri Filistin bayrağındaki renklerin yer aldığı kostümler ve yakalarında Filistin bayrağının renklerinden oluşan çiçeklerle sahneye çıktı. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konseri, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile çok sayıda sanatsever izledi.

Duygusal eserlerin seslendirildiği konser, bestesi koro şefi Dr. Aysel Gürel’e, güftesi ise Azeri sanatçı Raul Mammadov’a ait olan “Elbet savaş bitecek, umutlar yeşerecek. O masum çocukların yüzleri hep gülecek” sözlerinin yer aldığı ‘Yaşa Barış Kardeşlik’ adlı şarkıyla başladı. Koro üyeleri ardından Yemen Türküsü ’nü söyledi. Koro, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile seslendirdikleri eserlerle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

‘TÜM DÜNYA ÜLKELERİNİ BARIŞA VE KARDEŞLİĞE DAVET EDİYORUZ’

Konserle farkındalık yaratmayı amaçladıklarına dikkat çeken ve bütün konserlerini, sosyal projeler yararına yaptıklarını belirten koro şefi Dr. Aysel Gürel, “Bursa Nilüfer Kadın Korusu, 175 kişiden oluşuyor. Bugün, 187'nci konserimiz ve bu konser özel bir konser. Konserimizi yurtta sulh, cihanda sulh, Gazze'de sulh ilkesiyle yapıyoruz. Gazze'de yapılan insanlık dışı katliama dikkat çekmek ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili dans gösterilerimiz ve şarkılarımız var. Bu farkındalığı yaratmayı umuyoruz. Tam 3 gün sonra Gazze'de insanlığın gömülmesi 5 ayı dolduracak. Dünya ülkeleri bu duruma sessiz kalıyor. Barış, kardeşlik, insanlık nerede? İnsanların hayatlarını kaybetmemelerini istiyoruz. Son kayıtlara göre 20 binin üzerinde kadın ve çocuk hayatını kaybetmiş. Bu bir savaş değil, katliamdır. Biz, insanlık adına buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Konserlerimizle tüm dünya ülkelerini barışa ve kardeşliğe davet ediyoruz” diye konuştu.