İzmir'de, yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Görüntülerde, İbrahim Halil Bedük (49) yönetimindeki otomobil ile Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, otomobili ile makas atmaya çalışıyor.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİYOR DHA'da yer alan habere göre Bedük aynı yönde ilerleyen başka bir otomobili geçmeye çalıştığı anda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundaki bariyerlere daha sonra da savurularak yolun sağındaki bariyerlere çarptığı görülüyor.