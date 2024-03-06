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        Bursa'da kamyon devrildi; şoför yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen kamyonun şoförü Sıddık Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:20
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        Bursa'da kamyon devrildi; şoför yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen kamyonun şoförü Sıddık Y. (47), yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Temizlik malzemesi taşıyan Sıddık Y. yönetimindeki 27 AFM 403 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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