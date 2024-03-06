Bursa'da kamyon devrildi; şoför yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Temizlik malzemesi taşıyan Sıddık Y. yönetimindeki 27 AFM 403 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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