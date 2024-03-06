Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegölspor-Düzcespor: 1-3

        STAT:İnegöl İlçeHAKEMLER: Doğu Yılmaz, Sezgin Şahbaz, Metin YalçınİNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegölspor-Düzcespor: 1-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:İnegöl İlçe

        HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Sezgin Şahbaz, Metin Yalçın

        İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı(Dk. 84 Emir Özsoy) Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk. 61 Ahmet Hakan Şahin), Uğur Utlu, Ferhat Görgülü(Dk. 46 Kadir Turhan,) Ömer Gür

        DÜZCESPOR: Ebrar Yiğit Aydın, Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Çapar, Zahit Fındık, Yasin Palaz, Emran Bulucu(Dk. 81 Uğur Arslan Kuru), Kaan Yüksel, İsmail Zehir(Dk. 87 Emirhan Yılmaz) Hayrullah Erkip, Alişan Durmuş

        GOLLER: Dk. 37 Nadir Çiftçi (İnegölspor) - Dk. 11 Hayrullah Erkip, Dk. 48 Zahit Fındık, Dk. 71 Serdarcan Eralp (Düzcespor)

        SARI KARTLAR: Erman Bulucu, Zahit Fındık, Serdarcan Eralp (Düzcespor)

        KIRMIZI KART: Muhammed Samed Karakoç (İnegölspor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 29'uncu haftada Düzcespor'u konuk eden İnegölspor, rakibine 3-1 yenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali sanatseverden ilgi gör...
        Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali sanatseverden ilgi gör...
        Bursa'da uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakal...
        Bursa'da uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakal...
        İnegöl'de kasten yaralama suçundan hükümlü firari yakalandı
        İnegöl'de kasten yaralama suçundan hükümlü firari yakalandı
        Kendisini fabrika sahibi ve mühendis olarak tanıtıp 140 bin lira dolandıran...
        Kendisini fabrika sahibi ve mühendis olarak tanıtıp 140 bin lira dolandıran...
        Marmara Denizi'nde 21 gün önce batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor
        Marmara Denizi'nde 21 gün önce batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor