İnegölspor-Düzcespor: 1-3
STAT:İnegöl İlçeHAKEMLER: Doğu Yılmaz, Sezgin Şahbaz, Metin YalçınİNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı(Dk.
STAT:İnegöl İlçe
HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Sezgin Şahbaz, Metin Yalçın
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı(Dk. 84 Emir Özsoy) Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Orhan Aktaş, Yusuf Talum( Dk. 61 Ahmet Hakan Şahin), Uğur Utlu, Ferhat Görgülü(Dk. 46 Kadir Turhan,) Ömer Gür
DÜZCESPOR: Ebrar Yiğit Aydın, Serdarcan Eralp, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Çapar, Zahit Fındık, Yasin Palaz, Emran Bulucu(Dk. 81 Uğur Arslan Kuru), Kaan Yüksel, İsmail Zehir(Dk. 87 Emirhan Yılmaz) Hayrullah Erkip, Alişan Durmuş
GOLLER: Dk. 37 Nadir Çiftçi (İnegölspor) - Dk. 11 Hayrullah Erkip, Dk. 48 Zahit Fındık, Dk. 71 Serdarcan Eralp (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Erman Bulucu, Zahit Fındık, Serdarcan Eralp (Düzcespor)
KIRMIZI KART: Muhammed Samed Karakoç (İnegölspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 29'uncu haftada Düzcespor'u konuk eden İnegölspor, rakibine 3-1 yenildi.
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