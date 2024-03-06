Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajı alamayıp devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajı alamayıp devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ömer Doğan idaresindeki 16 PK 036 plakalı tır, Mezitler bölgesinde seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak devrildi.
Sürücü Doğan, tırın ön kısmımın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.