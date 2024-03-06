Bursa'da uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiası ile aranan A.Ö. ekipler tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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