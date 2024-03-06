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        Bursa'da uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:15
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        Bursa'da uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiası ile aranan A.Ö. ekipler tarafından yakalandı.

        Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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