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        İnegöl'de kasten yaralama suçundan hükümlü firari yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:25 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:30
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        İnegöl'de kasten yaralama suçundan hükümlü firari yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan H.T'yi (35) yakalayarak hakkında işlem başlattı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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