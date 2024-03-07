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        AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıttı

        AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, "Nilüfer'in daha güçlü, daha dirençli, daha huzurlu, daha güvenli, daha yeşil olması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:26
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        AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Çolak, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıttı
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        AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, "Nilüfer’in daha güçlü, daha dirençli, daha huzurlu, daha güvenli, daha yeşil olması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

        Nilüfer ilçesindeki bir otelde projelerini ve meclis üyeleri adaylarını tanıtan Çolak, göreve geldiklerinde Nilüfer'i daha kapsayıcı politikaların hayata geçtiği bir yaşam alanı yapacağını söyledi.

        Bu kapsayıcılığın şefkati, huzuru büyütecek, kalkınma, istikrar, ulaşım ve hizmetlere erişimi yükselteceğini belirten Çolak, "Bizi daha büyük daha güçlü daha kapsayıcı daha şefkatli yapacak şey, bizimle aynı inanca ortak olan hemşehrilerimizin büyüklüğü, feraseti, şefkati, millete ve AK Parti'ye olan inancıdır." ifadesini kullandı.

        Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı nitelendirmesinden yola çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Türkiye’nin büyük yolculuğunda Nilüfer olarak 'Biz de varız' diyoruz. Bu milletin bir parçası olarak biz de bu yüksek heyecanın parçasıyız ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Bugüne kadar her ne yapıldıysa biz daha fazlasını yapmak zorundayız. Daha fazla yol, daha fazla park, daha fazla spor alanı, daha güçlü, daha dirençli, daha akıllı Nilüfer. Çünkü daha güçlü Nilüfer demek daha güçlü Türkiye demektir. Milletimizin yanında olmak, Nilüfer’den bu yüksek heyecana en güçlü katkıyı sunmak zorundayız. Türkiye Yüzyılı'nda Nilüfer olarak kuvvetli bir şekilde yerimizi alacağız. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Ortak akılla, yüksek teknolojiyle, tüm engelleri ortadan kaldırarak milletin yürüdüğü yolda adımlarımızı yüksek sadakat ve cesaretle millete ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın adımlarına uyduracağız. Nilüfer’in daha güçlü, daha dirençli, daha huzurlu, daha güvenli, daha yeşil olması için ne gerekiyorsa yapacağız."

        Programa, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık ile AK Parti, MHP, BBP il ve ilçe teşkilatları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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