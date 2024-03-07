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        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca iftar sofrası kuracak

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da iftar verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:58
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        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca iftar sofrası kuracak
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        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da iftar verilecek.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki illerde Bursa'da Yıldırım'da Emir Sultan Hamamı ve Osmangazi'de Merinos AKKM Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Kuzey Teras Salonu olmak üzere iki yerde, Sakarya'da Aziz Duran Parkı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Kentpark'ta, Yalova'da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, Bilecik’te ise Kardelen Düğün Salonu'nda iftar sofraları ⁠kurulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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