Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca iftar sofrası kuracak

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da iftar verilecek.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki illerde Bursa'da Yıldırım'da Emir Sultan Hamamı ve Osmangazi'de Merinos AKKM Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Kuzey Teras Salonu olmak üzere iki yerde, Sakarya'da Aziz Duran Parkı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri Kentpark'ta, Yalova'da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, Bilecik’te ise Kardelen Düğün Salonu'nda iftar sofraları ⁠kurulacak.