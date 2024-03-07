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        Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu taşıma kadınlara ücretsiz

        Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın toplu ulaşımda kadınlara özel olarak ücretsiz hizmet verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:24
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        Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu taşıma kadınlara ücretsiz
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        Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın toplu ulaşımda kadınlara özel olarak ücretsiz hizmet verilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerini kapsayan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak.

        Kadınlar, uygulamadan "Bursakartlarını okutarak" yararlanabilecek.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, ayrıca toplu ulaşımda güvenlik tedbirleri altında kadınlar, engelli ve yaşlı vatandaşların saat 22.00'den 9 Mart Cumartesi saat 06.00'ya kadar durak dışında, güzergah üzerinde olma koşuluyla istedikleri yerde inebilmelerine imkan sağlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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