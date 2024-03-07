Zeki Müren'i anlatan "Elbet Bir Gün Buluşacağız" sergisi Bursa'da açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Bursa Kent Müzesi'nin açılışının 20. yılına özel düzenlenen "Elbet Bir Gün Buluşacağız" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sanat Güneşi Zeki Müren'in yaşamı ve sanat hayatını anlatan sergi, sanatçının vasiyeti üzerine eserlerini bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfının destekleriyle hazırlandı.

Bursa Kent Müzesi'nin giriş salonunda beğeniye sunulan serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür ve sanatın dün ile bugün arasında bir köprü kurduğunu ifade etti.

Aktaş, "Kültür sanat konusu belediyenin diğer işleri gibi değil. Bugün burada heyecanlandım, çok duygulandım. Onun naif, Türkçeyi çok iyi derecede kullanan halini çok iyi hatırlıyorum. Eminim ki Zeki Müren, kuşaklar boyunca da hatırlanacaktır. Adını Türk müzik tarihine tereddütsüz altın harflerle yazdırmış birisidir." dedi.

- "Bursa'da böyle bir serginin açılması hepimizi onurlandırıldı"

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş da "Türkiye'nin ilk kent müzesi olan burada Zeki Müren'in eşyalarından oluşan bir sergiyi açmak, bugüne nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Serginin kalıcı olmasını diliyorum. Sanat Güneşimiz hepimizin evine konuk oldu. Birkaç nesil onunla birlikte büyüdü. Alçak gönüllülüğü, Türkçe'yi çok iyi kullanmasıyla hepimize örnek oldu." diye konuştu.

Vakıf olarak bugüne kadar Zeki Müren'in adına 4 bin öğrenci okuttuklarını anlatan Tekbaş, "TEV ve Mehmetçik Vakfı olarak Bursa'da bir güzel sanatlar lisesi açtık ve burada da gençlerin yetişmelerine imkan sağlıyoruz. Her yıl mezarı başında andığımız Zeki Müren'i yaz aylarında büyük bir şölen ile Bodrum'da müzikleriyle yad ediyoruz. Bursa'da da böyle bir serginin açılması hepimizi onurlandırdı." ifadelerini kullandı.

Mehmetçik Vakfı Başkanı emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, "Sanatçı kimliğinin yanında vatanseverliği, eğitime verdiği önemle bilinen ve tüm varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfına bağışlayan Zeki Müren'i her yıl anıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle anılarını canlı tutmaya çalışıyoruz. Bugün açılışı yaptığımız sergi ile beraber bu anıları çoğaltmak istiyoruz." dedi.

- "Türkiye'de yapılan en büyük çapta bir sergi"

Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner de AA muhabirine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dayım bir efsane. Bu serginin yapılmasından sonsuz mutluluk duyuyoruz. Yaşama veda etse de ona olan sevgi hiçbir zaman bitmiyor. Bizim için sergideki eşyalar yaşadığımız hatıralar. Ben İstanbul'da hukuk fakültesinde onun yanında okudum ve sergideki kostümlerinin çoğunu denedim. Onunla o kadar çok anım var ki... Birlikte çok kahkaha attık. Bu sergi gerçekten çok değerli ve önemli. Bursa Büyükşehir Belediyesine, Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfına teşekkür ediyorum."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü sanat tarihçisi Goncagül Meriç ise serginin bir yıl boyunca ziyaretçilerle buluşacağını dile getirdi.

Zeki Müren'in Bursa'da yetişip ülkeye ve dünyaya sesini duyuran bir sanatçı olduğunu vurgulayan Meriç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Zeki Müren adına yapılan en büyük çapta sergi. Biz bu sergiye aslında 'sanatçı Zeki Müren evine döndü' sloganımızla yola çıktık. Ziyaretçilerimiz sergiye geldiklerinde ilk defa sanatçının kıyafetleriyle, fotoğraflarıyla, piyanosuyla, kişisel eşyalarıyla ve kendisine ait birçok orijinal belgeyle karşı karşıya kalacak. Bu sergiyle aslında Zeki Müren'in hiç bilinmeyen yönlerini de ortaya çıkaracağız. Hayırsever yönüyle alakalı ciddi bir anlatım var. Kendisi çok büyük bir musiki sanatçısı. Türk sanat müziğine iz bırakmış. Bunun dışında sergide diğer yönlerini de vurguladık."

Meriç, Zeki Müren'in sahnelere özel tasarladığı kostümlerine de sergide yer verdiklerini belirterek, "Hepsine ayrı bir isim vermiş. Bir tanesinin adı Lale Devri, bir tanesi Dudaklı. Hepsinin kendi içinde ayrı bir hikayesi var. Sanatçıya dair binlerce plak, fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Günümüzün teknolojisini de kullandık. Buraya gelen ziyaretçilerimiz kendilerini Zeki Müren'le buluşturarak, yapay zeka aracılığıyla fotoğraf çektirebilecek. Biz Zeki Müren'i çok önemsiyoruz. Kendisi marka bir isim. Hem belediyemizle yapılan bu etkinlikle onun değerini öne çıkarttık hem de gençlere, onu bilmeyenlere müzik, sanat hayatını anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yıl boyunca görülebilecek sergide, sanatçıya ait sahne kıyafetleri, gözlükleri, ayakkabıları, piyanosu, plakları ve birçok kişisel eşyasının yanında kendi eliyle yazdığı besteleri, mektupları ve notları bulunuyor.

Ayrıca koleksiyonun büyük bir çoğunluğunu da Zeki Müren'e ait fotoğraflar oluşturuyor. Fatma Girik'ten Ajda Pekkan'a, Cüneyt Arkın'dan Müzeyyen Senar'a kadar birçok sanatçıyla hatıra fotoğrafları yer alıyor.

Sergide ünlü sanatçının sanat kimliği ve eserlerini yansıtan nitelikli bir teşhirin yanı sıra kendisinin çizdiği desenlerden oluşan dijital sergilemeler ve yapay zekayla oluşturulan uygulamalar da sergileniyor.