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        Bursa'da kayıp kişi için 50 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve yaklaşık 36 saattir haber alınamayan Mehmet Çakır (50), için ekipler, 50 kilometrelik alanca çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:38 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:40
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        Bursa'da kayıp kişi için 50 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve yaklaşık 36 saattir haber alınamayan Mehmet Çakır (50), için ekipler, 50 kilometrelik alanca çalışma başlattı.

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde önceki gün öğlen saatlerinde evden çıkan Mehmet Çakır’dan bir daha haber alınamadı. Ailesi 24 saat geçmesine rağmen eve dönmeyen ve telefonla da ulaşamadığı Çakır'ın bulunması için İnegöl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri öncülüğünde İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri arama çalışması başlattı. Yeniceköy Mahallesi çevresinde 50 kilometrelik alandaki arama çalışmaları 12’nci saatinde de devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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