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        Kadın kule vinç operatörü ekmeğini metrelerce yüksekte çalışarak kazanıyor

        MUSTAFA YILMAZ - Kule vinç operatörü Songül Biçer, metrelerce yükseklikte çalışması ve cesaretiyle hemcinslerine örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:03
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        Kadın kule vinç operatörü ekmeğini metrelerce yüksekte çalışarak kazanıyor
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        MUSTAFA YILMAZ - Kule vinç operatörü Songül Biçer, metrelerce yükseklikte çalışması ve cesaretiyle hemcinslerine örnek oluyor.

        Mesleğine yeni başlayan 50 yaşındaki Biçer, şantiyelerde, özellikle erkeklerin daha çok çalıştığı alanlarda, yaklaşık 100 ton taşıma kapasiteli kule vinçleri kullanıyor.

        Büyük projelerde, ihtiyaca göre 1000 metreye kadar yüksekliklerde çalışan vinçlerin kadın operatörü Biçer, şirketin Bursa'daki şantiyesinde de zaman zaman görev alıyor.

        İzmir'de yaşayan ancak ihtiyaç halinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şantiyelerde de çalışan Biçer, komşusu olan Aynur Yurt'tan görüp başladığı mesleğinin riskli ve zor yanlarına aldırmıyor.

        Songül Biçer, AA muhabirine, daha önce başka sektörlerde çalıştığını, azmederek bu mesleğe yöneldiğini anlattı.

        Metrelerce yükseklikte çalışmanın kendisini korkutmadığını belirten Biçer, planlı ve programlı şekilde mesleğini sürdürdüğünü aktardı.

        Terzilik, işletmecilik gibi mesleklerin ardından seçtiği mesleğinin yakınlarını da şaşırttığını dile getiren Biçer, "Yan komşum, arkadaşımın tavsiyesi üzerine çeşitli denemeler yapınca bu işi becerebileceğimi düşündüm. Sonra da çalıştığım firmanın sahibi Süleyman beyle tanıştım ve onun destekleriyle eğitimlerimi aldım." dedi.

        Her işte olduğu gibi mesleğinin zor yönlerinin bulunduğunu vurgulayan Biçer, şöyle devam etti:

        "Her işin zorlukları kadar zevkli kısımları da var. İnsan bu işi de yaptıkça alışıyor. Bir kadın olarak bu işi yapmak benim için gurur verici. Bence kadınlar her mesleği yapabilir çünkü kadınların el becerisi daha yüksek erkeklere göre. Başarı olarak da daha ilerideyiz diye düşünüyorum. Sadece azim, umut etmek ve hedefine yürümek başarmak için yeterli. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Herkese tavsiye ediyorum, bıkıp usanmasınlar, içlerinden geldiği gibi ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar."

        - Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı

        Biçer, çocuklarının ve yakınlarının bu mesleğe başlamasını şaşkınlıkla karşıladığını, "Başka iş bulamadın mı yapacak bir kadın olarak?", "Oralara mı çıkacaksın, korkmuyor musun?" gibi tepkiler aldığını ifade etti.

        Riskli bir işte çalışmanın hoşuna gittiğini anlatan Biçer, "Bir oğlum bir kızım var, beni destekliyorlar şu anda. Bu yaşta zor olacağını söylediler ilk zamanlar ama şimdi arkamdalar. Ben başarmak istiyorum, helaliyle bu işi yapmak istiyorum." diye konuştu.

        Dünyadaki bazı kule vinç markalarının Türkiye distribütörlüğünü de yapan firmanın sahibi Süleyman Sarı ise Türkiye'de ve dünyada kule vinçlere ve dolayısıyla operatörlerine olan talebin her geçen gün arttığını belirtti.

        Talebi karşılamak için kadınların da operatör olarak çalıştırılması amacıyla proje yürüttüklerini dile getiren Sarı, şunları söyledi:

        "Genelde erkek çalışanların hakim olduğu bu sektörde, 'Bu işi neden kadınlar da yapamasın?' diyerek başlayan bir çalışma ile ilk kadın operatör adayımızı bulduk ve bu konuda gerekli eğitimleri almasını sağlayarak şantiyelerdeki vinçlerimde tecrübe kazandırdık. Kule vinç operatörü açığını kadın iş gücü ile kapatmayı planlıyoruz. Bu konuda Songül Hanım hem işveren olarak bizim için hem de kadınlar için iyi bir örnek oldu ve bu işi kadınların da yapabileceğini bizlere gösterdi. Kule vinç operatörü olmak için başvuran tek kadın Songül Hanım'dı. Bize de uygun bir kadın operatör adayı bulmuş olduk. Kendisi de kadınlara öncülük yapmak istiyordu aslında. Böylelikle kule vinç operatörlüğü serüveni başlamış oldu. Artık sektörde kadın vinç operatörü de bulunuyor. Bunun diğer tüm kadınlara ilham kaynağı olmasını istiyoruz. Bu vesile ile tüm kadınların günü kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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