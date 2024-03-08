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        Öğrenciler, servis şoförü 3 çocuk annesi Nazire'ye emanet

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 yıldır servis şoförlüğü yapan Nazire Atış (38), en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:05
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        Öğrenciler, servis şoförü 3 çocuk annesi Nazire'ye emanet
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 5 yıldır servis şoförlüğü yapan Nazire Atış (38), en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi. Servis şoförlüğünün kayınpederi ve eşinin ardından, kendisiyle aile mesleği haline geldiğini belirten Atış, “Eşim bu konuda bana çok destek oldu. Hiçbir zaman, ‘Yapamazsın’ demedi. Kadın isterse her şeyi yapar, her mesleği yapar” dedi.

        İnegöl’de oturan Nazire Atış, 5 yıldan beri servis şoförlüğü yapıyor. Minibüsüyle öğrenciler ile fabrika işçilerini taşıyan Atış, kadın olduğu için önce yadırgansa da zamanla yolcuların kendisini kabullendiğini ifade etti. Hem kadın hem de anne olduğu için velilerin çocuklarını kendisine gönül rahatlığıyla emanet ettiğini söyleyen Atış, “5 yıldır bu işi yapıyorum. 3 çocuk annesiyim, 38 yaşındayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Eşim bu konuda bana çok destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim aile mesleğimiz. Kayınpederim yıllardır bu işi yapıyor, ardından eşim. Ben de eşimin mesleğini yapmak istedim. Dediğim gibi o da çok destekçi. ‘Araba alacağım, başlıyorsun’ dedi. Beni çok destekledi. Hiçbir zaman ‘yapamazsın’ demedi. Severek yapıyorum ve kadınlara tavsiye ediyorum” diye konuştu.

        ‘KADIN İSTERSE HER MESLEĞİ YAPAR’

        Trafikte, kadın sürücülerin erkeklere göre daha sakin olduğunu ve bunun avantaj sağladığını belirten Atış, “Trafikte sinirlendiğimiz zamanlar oluyor ama sakin kalmaya çalışıyoruz. Erkek şoförler biraz daha sinirlendiriyor. Düz vites kullanıyorum. Servis işi her saatte yapılmıyor. Çocuklarıma da zaman ayırabiliyorum. Bu yüzden bu mesleği yapıyoruz. Sabahtan akşama kadar bir fabrikada, 08.00-18.00 saatleri arasında çalışsam çocuklarıma vakit ayıramam. Bu şekilde hem mesleğimi yapıyorum hem de çocuklarıma vakit ayırıyorum. Kadın isterse her şeyi yapar, her mesleği yapar. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

        KIZ ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLUYOR

        Nazire Atış’ın kendilerine örnek olduğunu söyleyen öğrencilerden Ayşenas Eriz (15) ise “Nazire ablamızı çok seviyoruz. Her sabah bizi götürüyor, okuldan dönüşte de alıyor. Kadın olarak çok gurur duyuyorum. Hepimiz onu çok seviyoruz. Kadın yapıyor. Kadının gücü her zaman çok güzel” diye konuştu.

        Kadın şoförleri desteklediklerini ifade eden İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz da “Kadınlar başımızın tacı. Servis hizmeti vermek zor iştir ve risklidir. Mesleğimizde kadın şoförlerin sayısının artması bizleri de mutlu ediyor. Kadınlar her işi başarıyla yaptıkları gibi bu mesleği de layıkıyla yapıyorlar” dedi.

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