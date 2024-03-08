2 katlı evdeki yangına, bitişikteki binanın terasından hortumla su tuttu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında bir kadın, ekipler gelene kadar bitişikteki binanın terasından alevlere hortumla su tuttu.

Cumhuriyet Mahallesi Safir Sokak’taki 2 katlı müstakil evin 2’nci katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yalnız yaşayan Sevim S. (81) komşularının yardımıyla evden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bitişik binada oturan bir kadın, itfaiye ekipleri gelene kadar, evinin terasından hortumla alevlere su tuttu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen ev sahibi Sevim S. (81) ile mahallede oturan Kenan U. (18), ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.