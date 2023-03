'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12´nci yılda da buluştu

Esra TÜRKER/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 12´nci kez geldi. Yaren leyleğin bu yıl biraz geciktiğini söyleyen Adem Yılmaz, "Ayın 6´sından 15´ine kadar meraktan adeta öldüm öldüm dirildim. Mutluluğumu tarif edemem, çok sevindim" dedi.

Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 11 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan `Yaren´, bu yıl da geldi. Yaren leyleğin gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Balıkçı Adem Yılmaz, bu sabah Yaren leylek ile kayığında buluştu. O anlar ise doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Yaren leyleğin gelişinin bu yıl geciktiğini ve bu nedenle büyük endişe duyduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz duygularını, "Ayın 6´sından 15´ine kadar meraktan adeta öldüm öldüm dirildim. Gelecek mi gelmeyecek mi hep merak ettim. Şükürler olsun ki geçen yıl geldiği tarihten 11 gün sonra bu yıl da Yaren döndü. Ben ve köylüm çok mutlu olduk gelişine. Mutluluğumu tarif edemem, çok sevindim" sözleriyle ifade etti.

Hikayeyi kamuoyuna duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de "Geçen yıl Yaren geldiğinde karlı bir havaya denk gelmişti. Belki yine kar ile karşılaşmamak için gecikmiştir. Ama yaşı da var, o yüzden gelememe ihtimalinden dolayı korktuk. Her sene bu ihtimalle uğurluyoruz onu. Neyse ki geldi. Bunca sıkıntılı ve üzücü gündem arasında, Yaren Leylek umutla bekleyişin sembolü olmuştu. Ve sonunda hikaye, bu yıl da gerçek oldu. Tüyü kadar ömrü olsun" diye konuştu.

ESKİKARAĞAÇ ON BİNLERCE LEYLEĞİN GÖÇ ROTASINDA

Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği´nde temsil eden tek köy olan, Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

`Yaren Leylek ve Adem Amca´nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılında Karacabey Belediyesi´nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek´in anıtını yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren Leylek ve Adem Amca´nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa´nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç´ı ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren´i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

