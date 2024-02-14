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        Züccaciye dükkanından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, müşteri gibi girdiği züccaciye dükkanında, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çalan Güven Şimşek (28), güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenip, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:30
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        Züccaciye dükkanından hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, müşteri gibi girdiği züccaciye dükkanında, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri çalan Güven Şimşek (28), güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenip, yakalandı.

        Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'ta meydana geldi. Müşteri gibi züccaciye dükkanına gelen kişi, deodorant, toka, kolye, pamuk ve çok sayıda kişisel kozmetik ürününü montunun ceplerine doldurdu. Rafların arasında bir süre dolaşan şüpheli, mağazadan çıkıp kayboldu. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, bir süre sonra izlediği güvenlik kamera kaydından şüphelinin ürünleri çaldığını gördü. Görüntülerle polise giden iş yeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen Güven Şimşek isimli şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından sokakta yürürken yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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