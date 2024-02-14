ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Erhan Gürsel, Ömer Sarı, Almina Kocabaş
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 15, İpek Garip 11, Wallace 9, Gülfer Tokatlı 13, Baptiste 15, Deniznur Çakır 5, Ecrin Öztürk 6, Eda Şahin 4, Efsun Çelik 11
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 12, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 27, Öykü Taşkın 16, Elanur Demir 13, Sena Işık
1. Periyot: 31-11
Devre: 53-32
3. Periyot: 68-57
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.