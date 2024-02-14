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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:41
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Erhan Gürsel, Ömer Sarı, Almina Kocabaş

        Bursa Uludağ Basketbol: Williams 15, İpek Garip 11, Wallace 9, Gülfer Tokatlı 13, Baptiste 15, Deniznur Çakır 5, Ecrin Öztürk 6, Eda Şahin 4, Efsun Çelik 11

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 12, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 27, Öykü Taşkın 16, Elanur Demir 13, Sena Işık

        1. Periyot: 31-11

        Devre: 53-32

        3. Periyot: 68-57

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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