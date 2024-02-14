Bursa'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla 40 Hadis Yarışması yapıldı

Bursa'da. İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından 40 Hadis Yarışması'nın finali yapıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki final programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, Bursa'daki uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Geleceğin dünyasını inşa edecek kuşaklar uluslararası öğrenciler arasından çıkacaktır." dedi.

Dünyadaki kaotik ortamının değişimi için ramazan ayının bir fırsat olduğunu vurgulayan Armağan, dernek olarak her yıl üç aylar için bir tema belirlediklerini ve 2024 yılı için temalarının vicdan olduğunu aktardı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin jüri olarak bulunduğu finalde 6 ülkeden 12 uluslararası öğrenci yarıştı.

Dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.