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        Bursa'daki "kripto para" cinayeti davasında 3 sanığa 25'er yıl hapis cezası

        Bursa'da yabancı uyruklu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan biri firarı 4 sanıktan 3'ü 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:34
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        Bursa'daki "kripto para" cinayeti davasında 3 sanığa 25'er yıl hapis cezası
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        Bursa'da yabancı uyruklu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan biri firarı 4 sanıktan 3'ü 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kripto para hesabıyla ilgili yaşanan alacak verecek tartışması nedeniyle Halid Ahmed'i öldürttüğü iddia edilen Suriye uyruklu sanıklardan Saeed S. (33) ile Ahmed S. (24) ve Ali K.K'nin (25) yanı sıra tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından söz verilen maktulün eşi, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Olayla ilgisi olmadığını öne süren sanık Ahmed S. ise beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Ali K.K. de "Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Öldürme kastım yoktu. Ben maktulün ayaklarına doğru ateş ettim." dedi.

        Saeed S, öldürme olayına ilişkin herhangi bir eyleminin bulunmadığını ileri sürdü.

        Mahkeme heyeti, Ahmed S. ve Ali K.K'ye "kasten öldürme" suçundan, Saeed S'ye de "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verdi.

        Heyet, firari sanık Mohamad S. hakkındaki yakalama kararının ise devamına hükmetti.

        - Olay

        Bursa'da 2021 yılının temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Halid Ahmed (30) başına iki el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, katil zanlısı Ali K.K. ve bu kişinin kaçtığı aracı kullanan Ahmed S'yi Kestel ilçesinde suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

        Bu kişileri suça azmettirdiği öne sürülen aynı ülke vatandaşı Saeed S. (33) ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Lübnan'a gitmek isterken uçağın kalkışına kısa bir süre kala yakalanarak Bursa'ya getirilmişti. Saeed S'nin, kripto para hesabı açmak amacıyla aldığı 20 bin doları geri vermediği için maktul tarafından tehdit edildiği, bunun üzerine Ali K.K'ye tabanca ve fişek vererek cinayeti azmettirdiği ileri sürülmüştü.

        Soruşturma kapsamında Ali K.K, Saeed S. ve Ahmed S. tutuklanmış, firari Mohamad S. hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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