Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler Sevgililer Günü'nü tercih etti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:56 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler Sevgililer Günü'nü tercih etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

        Nikahlarını özel bir günde kıydırmak isteyen çiftler, 14 Şubat'ı bekledi. Çiftler bu özel güne randevu alabilmek için aylar öncesinden Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'ne başvurdu.

        Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda gelin ve damat ile yakınları nikah salonlarını doldurdu.

        Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çiftlerin nikahlarını kıyarak, evlilik cüzdanlarını teslim etti.

        Hayatlarını birleştiren tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dileyen Dündar, yaptığı açıklamada, yılda ortalama 7 bin çiftin nikahlarını kıydıklarını söyledi.

        Aile bağları ne kadar güçlü ve sağlamsa toplumun temelinin de o kadar güçlü olduğunu vurgulayan Dündar, "Ailede ve eşler arasında olduğu gibi tüm toplumda sevgi olması gerekiyor. Evliliklerin artması, birbirini seven gençlerimizin hayatlarını birleştirmesi daha güçlü bir toplum için bizim temennimiz. Bugün dünyaevine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Sevgililer Günü ancak sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan kentsel dönüşüm açıklaması:
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan kentsel dönüşüm açıklaması:
        Bursa'daki "kripto para" cinayeti davasında 3 sanığa 25'er yıl hapis cezası
        Bursa'daki "kripto para" cinayeti davasında 3 sanığa 25'er yıl hapis cezası
        Bursa'da merdiven altı çikolata imalathanesine operasyon; 2 gözaltı
        Bursa'da merdiven altı çikolata imalathanesine operasyon; 2 gözaltı
        Bursa'da aranan 2 firari hükümlü ve 163 şüpheli yakalandı
        Bursa'da aranan 2 firari hükümlü ve 163 şüpheli yakalandı
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı; 6 yaralı
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı; 6 yaralı
        İnegöl'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        İnegöl'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü