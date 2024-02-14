Bursa'da nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler Sevgililer Günü'nü tercih etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Nikahlarını özel bir günde kıydırmak isteyen çiftler, 14 Şubat'ı bekledi. Çiftler bu özel güne randevu alabilmek için aylar öncesinden Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'ne başvurdu.

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda gelin ve damat ile yakınları nikah salonlarını doldurdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çiftlerin nikahlarını kıyarak, evlilik cüzdanlarını teslim etti.

Hayatlarını birleştiren tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dileyen Dündar, yaptığı açıklamada, yılda ortalama 7 bin çiftin nikahlarını kıydıklarını söyledi.

Aile bağları ne kadar güçlü ve sağlamsa toplumun temelinin de o kadar güçlü olduğunu vurgulayan Dündar, "Ailede ve eşler arasında olduğu gibi tüm toplumda sevgi olması gerekiyor. Evliliklerin artması, birbirini seven gençlerimizin hayatlarını birleştirmesi daha güçlü bir toplum için bizim temennimiz. Bugün dünyaevine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Sevgililer Günü ancak sevginizi bir güne sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin." diye konuştu.