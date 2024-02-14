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        Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı, uykudaki kişiyi komşuları kurtardı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın çıkardığı yangına uykuda yakalanan Zekeriya Akçay'ı (70) komşuları kurtardı. Yangında 2 katlı ev küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 19:41 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:45
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        Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı, uykudaki kişiyi komşuları kurtardı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın çıkardığı yangına uykuda yakalanan Zekeriya Akçay'ı (70) komşuları kurtardı. Yangında 2 katlı ev küle döndü.

        Yangın, saat 14.30 sıralarında kırsal İclaliye Mahallesi'nde Zekeriya Akçay'a ait 2 katlı evde çıktı. İddiaya göre sobayı yakan Akçay, koltukta uyuyakaldı. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımın halıya düşmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden komşuları, yoğun dumandan etkilenen Akçay'ı kurtarırken, durumu itfaiyeye de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, dumandan etkilenen Akçay'a sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından, 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

        Olay yerinde tedavisi tamamlanan Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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