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        Minibüs bekleyen yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü, ehliyetsiz çıktı

        BURSA'nınOrhangaziilçesinde, yol kenarında minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54), kiralık otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Mustafa E.'nin (17) ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Otomobili terkedip taksiye binerek kaçmaya çalışırken yakalanan Mustafa E. ile yanındaki ağabeyi Maaz E. (21) ve araç kiralamayı yapan kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:30
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        Minibüs bekleyen yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü, ehliyetsiz çıktı
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        BURSA'nınOrhangaziilçesinde, yol kenarında minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54), kiralık otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Mustafa E.'nin (17) ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Otomobili terkedip taksiye binerek kaçmaya çalışırken yakalanan Mustafa E. ile yanındaki ağabeyi Maaz E. (21) ve araç kiralamayı yapan kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali İhsan İslamoğlu, ilçe merkezine gitmek için kara yolundaki kavşakta minibüs beklemeye başladı. İznik istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 GLK 879 plakalı beyaz renkli otomobil, İslamoğlu'na çarptı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla savrulan İslamoğlu, reklam tabelasına vurduktan sonra yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Sürücü otomobil ile olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen İslamoğlu'nun cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TAKSİ İLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

        Kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobili İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu, sürücü Mustafa E. ile ağabeyi Maaz E., İnegöl ilçesi istikametine giden takside yakalanıp, gözaltına alındı.

        AĞABEYİNİN KİRALADIĞI OTOMOBİLİ GEZMEK İÇİN ALMIŞ

        Orhangazi´ye getirilen Mustafa E.´nin jandarmadaki sorgusunda, ağabeyinin kiraladığı otomobili kendisine haber vermeden gezmek için aldığını, kaza yaptıktan sonra da yanına gidip, "Ben otomobil ile bir şeye çarptım. Hayvan olabilir. Korkudan aracı bırakıp kaçtım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Mustafa E., ağabeyi Maaz E. ile ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan otomobili kiraladığı kişi, adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ali İhsan İslamoğlu´nun bugün Orhangazi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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