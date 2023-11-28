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        Kovulduğu inşaata çıkıp intihar girişiminde bulununca, tazminatı vinçle ulaştırıldı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde yapımı süren bir fabrika inşaatında çalışırken işten çıkarılan Tunahan T. (35), inşaatın 3´üncü katına çıkıp tazminatı verilmezse, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. Zarf içerisine konulan tazminatı sepetli vinç ile kendisine ulaştırılan işçi, aynı vinç ile inşaattan indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 21:20
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        Kovulduğu inşaata çıkıp intihar girişiminde bulununca, tazminatı vinçle ulaştırıldı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde yapımı süren bir fabrika inşaatında çalışırken işten çıkarılan Tunahan T. (35), inşaatın 3´üncü katına çıkıp tazminatı verilmezse, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. Zarf içerisine konulan tazminatı sepetli vinç ile kendisine ulaştırılan işçi, aynı vinç ile inşaattan indi.

        Olay İnegöl Organize Sanayi Bölgesi´nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan T., çalıştığı inşaatın 3´üncü katındaki beton bloğun üzerine çıktı. Tazminatı verilmezse intihar edeceğini söyleyen işçinin mesai arkadaşları polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Tunahan T.´yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalışırken, firma yetkililerine haber verildi. Firma yöneticileri tarafından temin edilen 13 bin TL ile 200 Euro, zarfa konularak sepetli vinç ile çıkan bir işçi tarafından Tunahan T.´ye ulaştırıldı. Zarfı açıp içerisindeki parayı sayan Tunahan T., Türk Liralarını alıp 200 Euro´yu ise yırtıp attı.

        Tazminatı verildikten sonra ikna olan işçi, 1,5 saat süren eylemini sonlandırarak vinç yardımıyla inşaattan indirildi. Elindeki bıçağı polise teslim eden Tunahan T., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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