Bursa'da rüzgar nedeniyle binanın çatısının uçması güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle caddeye uçarak bir araca zarar verdi.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, bir binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle caddeye uçarak bir araca zarar verdi.
Şükraniye Mahallesi’nde lodosun etkisiyle bir binanın çatısı Yüksel Sokak'a uçtu. Elektrik tellerini koparan çatı parçaları, hafif ticari aracın üstüne düştü.
Çatının uçması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çatının aniden uçarak elektrik tellerini kopardığı, daha sonra bir hafif ticari aracın üstüne devrildiği görülüyor.
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