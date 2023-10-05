Evinde ölü bulundu

BURSA´nınOrhangazi ilçesinde Güneş Yaşaroğlu (52), ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay Tekke Mahallesi TOKİ 3. Etap F 10 Blok´ta meydana geldi. Güneş Yaşaroğlu, bir süre önce gittiği İstanbul´dan dönen ablası tarafından yatakta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşaroğlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan Güneş Yaşaroğlu´nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Orhangazi Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.