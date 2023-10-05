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        Evinde ölü bulundu

        BURSA´nınOrhangazi ilçesinde Güneş Yaşaroğlu (52), ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:05
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        Evinde ölü bulundu
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        BURSA´nınOrhangazi ilçesinde Güneş Yaşaroğlu (52), ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

        Olay Tekke Mahallesi TOKİ 3. Etap F 10 Blok´ta meydana geldi. Güneş Yaşaroğlu, bir süre önce gittiği İstanbul´dan dönen ablası tarafından yatakta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşaroğlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan Güneş Yaşaroğlu´nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Orhangazi Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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