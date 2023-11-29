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        Bursa'da lodos etkili oldu; ağaçlar devrildi, uçan çatı parçası otomobilin üzerine düştü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 07:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 07:30
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        Bursa'da lodos etkili oldu; ağaçlar devrildi, uçan çatı parçası otomobilin üzerine düştü (3)
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        Bursa'da,saattekihızı 70 ile 95 kilometre hıza ulaşan fırtınada, kentteki birçok binanın çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Osmangazi ilçesinde 250 yıllık çınar ağacı kökünden koptu, Kestel'de akülü sandalye şarj istasyonu devrildi. Bursa Valiliği, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı. 

        250 YILLIK ÇINAR AĞACI YOLA DEVRİLDİ 

        Kentte etkili olan lodos nedeniyle, Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki 250 yıllık çınar ağacı kökünden kopup yola devrildi. Asırlık çınar ağacının dalları yolun karşısındaki bir iş yerinin demir korkuluklarına hasar verdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tedbir alan ekipler ağacın dallarına keserek yoldan kaldırdı. Kapanan yol, temizleme çalışmalarının ardından tekrardan ulaşıma açıldı.

        KESTEL İLÇESİNDE DE LODOS ETKİLİ OLDU 

        İlçeye bağlı Kale Mahallesi Cuma Caddesi üzerinde bulunan akülü tekerlekli sandalyelerin şarj edildiği istasyon devrildi, yerlerinden kopan ağaç dalları yollara savruldu. Vatandaşlar meydanlarda güçlükle ilerledi. 

        Öte yandan, Bursa Valiliği gece saatlerinde Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıklamıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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