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        Bursa'da lodos etkili oldu; ağaçlar devrildi, uçan çatı parçası otomobilin üzerine düştü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 04:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 04:30
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        Bursa'da lodos etkili oldu; ağaçlar devrildi, uçan çatı parçası otomobilin üzerine düştü (2)
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        LODOSNEDENİYLEBAZ İSTASYONUNUN  DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

        Bursa'da gece saatlerinde hızını artıran lodos kent genelinde etkili oldu. Merkez Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerinde orta refüjdeki baz istasyonu, şiddetli lodos etkisiyle devrildi. Bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği olay sırasında savrulan parçalar nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. 

        ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ

        Yine Osmangazi ilçesindeki Tophane Meydanın bulunan çınar ağacı lodosun etkisiyle devrildi. Belediye ekiplerinin çınar ağacını parçalayarak kamyonete yüklemesinin ardından temizlik çalışması yapıldı. 

        LODOS ETKİSİYLE UÇAN ÇATI HAFİF TİCARİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Yüksel Sokak üzerinde bir binadan kopan çatı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

        CAM FABRİKASI KONTEYNERİ ÇÖKTÜ

        Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde kurulu bulunan cam fabrikasının malzemelerinin konulduğu konteyner de lodos nedeniyle çöktü. Maddi hasarın meydana geldiği konteynerde şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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