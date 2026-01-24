Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili davada sanık Kemal Ergün'ün ağırlaştırılmış müebbet ve 65 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.



Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Aralık 2024'te görülen silahla yaralama davasında, müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça'nın yaşamını yitirmesi, aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın (26) şehit olmasıyla ilgili yapılan yargılama sonucu sanık Kemal Ergün'e ağırlaştırılmış müebbet ve 65 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin kararın gerekçesinde Yargıtay Ceza Kurulunun bir kararına atıf yapıldı.



Kararın değerlendirme, hukuki ve vicdani sonuç bölümünde, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu kararla birlikte somut olay değerlendirildiğinde sanık Kemal Ergün öldürme eylemini, maktullerin iştirak halinde oğlu olan sanık Tolga Ergün'ün yüzde 98 engelli kalmasına sebebiyet vermelerinin kendisinde yaratmış olduğu öfke sonucu işlediği, sanık Tolga'nın engel durumu, tedavi süreci ve duruşmaların da devam ettiği hususu gözetildiğinde sanık Kemal Ergün'ün yaşamış olduğu öfkenin psikolojik etkisinin devam ettiği anlaşıldığından sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanmış ancak sanığın eylemini soğukkanlılıkla, adliye binası içerisinde duruşma salonunda işlediği göz önüne alınarak alt sınırdan indirim yapılarak cezalandırılmasına dair oy birliğiyle hüküm kurulmuştur."



- Jandarmaya mermi isabet edebileceği hususu öngörülebilir bir durum



Sanık Kemal Ergün'ün şehit jandarma personeli Nurettin Yaşar'a yönelik eylemi yönünden yapılan değerlendirmede, Ergün'ün maktulleri hedef alarak ateş ettiğinde Nurettin Yaşar'ın maktullerle yan yana olduğu ve görevi gereği cezaevinden getirilmiş olan maktuller Mertcan ve Köksal Akça'yı koruma girişiminde bulunurken kendisine mermi isabet edebileceği hususunun sanık tarafından öngörülebilir bir durum olduğu, duruşma salonu gibi dar bir alandan ateş edilmesi sonucunda salonda bulunan başka insanların da yaralanabileceği veya ölebileceği ihtimalini bilmesinin kendisinden bekleneceği vurgulandı.



Hayatın olağan akışına göre ortaya çıkacak sonuçları bilmesine rağmen ateş etmesinin sanığın gerçekleşecek sonucu istediğine dair kastını ortaya koyduğu, jandarma personellerinin bulunduğu yere karşıdan ve doğrudan ateş ettiği, bu hususun katılan gazi Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'un beyanında da belirtildiği, bu sebeplerle sanık Kemal Ergün'ün Nurettin Yaşar'a karşı "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılarak bu şekilde hüküm kurulduğu belirtildi.



Değerlendirmede de sanık Kemal Ergün'ün maktulleri hedef alarak ateş ettiğinde Bulut'un maktullerle yan yana olduğu ve görevi gereği cezaevinden getirilmiş olan maktuller Mertcan ve Köksal Akça'yı koruma girişiminde bulunurken kendisine isabet edebileceği hususunun sanık tarafından öngörülebilir bir durum olduğu vurgulanarak, "kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğinin sabit olduğu, bu şekilde hüküm kurulduğu kaydedildi.



- Sanık eylemi gerçekleştirmek için engelli oğlunun iştirakine ihtiyaç duymadı



Sanık Tolga Ergün yönünden yapılan değerlendirmede, maktuller Mertcan ve Köksal Akça'nın bir alışveriş merkezinde yaşanan olay sebebiyle sanık Tolga'nın yüzde 98 engelli kalmasına sebebiyet verdiği, sanığın uzun süre tedavi gördüğü ve mahkemeye sunulan tedavi evraklarından da anlaşılacağı üzere tedavi sürecinin halen devam ettiği, bu süreçte sanığın bakımını babası olan sanık Kemal Ergün'ün üstlendiği belirtildi.



Her ne kadar sanık Tolga Ergün hakkında iki kez "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da olayda kullanılan silahın, sanığın kullanımında bulunan tekerlekli sandalye ile adliyeye sokulduğu ancak sanığın tekerlekli sandalyesini kurmak ve idrar torbasını taşımak, doldurmak gibi eylemleri bakımını üstlenen babası sanık Kemal Ergün'ün yaptığı vurgulanarak, şöyle denildi:



"Sanık Tolga'nın engel halinden dolayı da babası olan sanığın silah koyduğunu görüp görmediğinin sabit olmadığı, dosya kapsamında sanık Tolga Ergün'ün sanık Kemal Ergün'ü azmettirdiğine dair soyut iddia dışında herhangi bir delil bulunmadığı, kaldı ki sanık Kemal Ergün'ün eylemi baştan sona planladığı ve bu eylemi gerçekleştirmek için sanık Tolga'nın iştirakine ihtiyaç duymadığı hususları değerlendirildiğinde sanık Tolga'nın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı hukuki sonuç ve vicdani kanaatine varılarak beraatine dair hüküm kurulmuştur."



Diğer 5 sanığın üzerlerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı hukuki sonuç ve vicdani kanaatine varılarak beraatlerine dair hüküm kurulduğu kaydedildi.



- Olay



Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 22 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Mertcan ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması için taraflar, 13 Aralık 2024'te adliyeye gelmişti.



Duruşma salonunda sanık avukatının beyanları alınırken, kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.



Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti.



Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık 2024'te şehit olmuştu.



Olayın ardından gözaltına alınan Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile 4 kişi hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.



Diğer zanlılardan E.D. ve avukat Ş.F, "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", polis memurları H.K. ve N.A. ise "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu 4 kişinin dosyasının ayrı görülmesine karar verilmişti.



Sanık Kemal Ergün, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a karşı eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Jandarma Uzman Çavuş Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl, Mertcan Akça ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle ise "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez 23 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Tolga Ergün ile 5 sanık ise beraat etmişti.

