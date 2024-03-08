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        Bursa'da 2 gün önce kayboldu; 50 kişilik ekip arıyor

        BURSA'dakaybolan Mehmet Çakır'ı (50) arama çalışmaları, 2'nci gününde 50 kişilik ekip ile sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:50
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        Bursa'da 2 gün önce kayboldu; 50 kişilik ekip arıyor
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        BURSA'dakaybolan Mehmet Çakır'ı (50) arama çalışmaları, 2'nci gününde 50 kişilik ekip ile sürüyor.

        İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır, bir daha eve dönmedi. Ailesi telefonla da ulaşamayınca, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma öncülüğünde İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri, arama çalışması başlattı. Yeniceköy Mahallesi çevresinde dün arama yapan ekipler, bugün göletler mevkisinde ve meskun mahallelerde çalışma yürütüyor. AFAD koordinesinde jandarma, İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve İHH'dan oluşan 50 kişilik ekip, Esenköy ve Akıncılar mahallelerinde arama yaptı. Ekipler, ihbarlara göre arama alanlarını genişletiyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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