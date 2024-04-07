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        Oğlunu köpeklerden korumak isterken çenesi kırılıp elleri ve kulağı parçalandı; o anlar kamerada

        BURSA'da, babası ile birlikte iftar saati pide almaya giden Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:20
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        Oğlunu köpeklerden korumak isterken çenesi kırılıp elleri ve kulağı parçalandı; o anlar kamerada
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        BURSA’da, babası ile birlikte iftar saati pide almaya giden Y.E.K. (10) sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Oğlunu korumaya çalışan Mesut Karagözoğlu (46) düşüp çenesini kırdı, köpekler elleri ve kulağını parçaladı. 6 köpeğin Karagözoğlu’na saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 30 Mart’ta saat 19.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana geldi. İftar için fırına pide almaya giden Mesut Karagözoğlu ile oğlu Y.E.K. sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Karagözoğlu, oğlunu korumak için köpeklerin önüne geçerken, korkan çocuk kaçarak uzaklaştı. Köpeklere engel olmaya çalışan Mesut Karagözoğlu düştü, 6 köpek ise etrafını sarıp kendisine saldırdı. Düşmeye bağlı olarak çenesi kırılan Karagözoğlu’nun kulağı ve elleri köpekler tarafından ısırıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karagözoğlu’nun, saldırıdan önce yolda karşılaşıp konuştuğu arkadaşının, otomobiliyle geri gelip, klakson çalmasıyla köpekler kaçtı.

        Arkadaşı tarafından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası Mesut Karagözoğlu’nun çenesinin 2 yerinden kırıldığı, ellerinin ve kulağının parçalandığı belirlendi. Tedaviye alınan Karagözoğlu’nun, elleri ile sol kulağına 30 dikiş atılırken, çenesinden de ameliyat olacağı ve bu nedenle yaklaşık 2 ay boyunca pipetle besleneceği öğrenildi.

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