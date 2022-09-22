Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobil arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Bursa-İzmir kara yolu üzeri Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi’nde Mustafa Bilgiç’in sevk idaresindeki 16 NAM 88 plakalı otomobil, yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Hamit Çalışkan’ın yönetimindeki 16 TR 447 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Mustafa Bilgiç ile Huriye Bilgiç araçta sıkıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden Karacabey itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karacabey Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normal seyrine döndü.

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