Bursa'da otomobille elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl İlçesinde ters yönde seyreden elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara yolunda Kalburt mevkisinde petrol istasyonundan çıkış yapan Gökhan B. (35) yönetimindeki 54 EE 820 plakalı otomobil, ters yönden seyreden Muhammed E. (20) kontrolündeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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