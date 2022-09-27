Bursa'daki ölümlü trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ersel E. ile kamyon sürücüsü Kağan B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

İznik-Orhangazi kara yolunun 6'ncı kilometresi Çakırca Köprüsü'nde dün akşam Ersel E. idaresindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet ile Kağan B'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyon çarpışmıştı. Kazada, kamyonetteki mevsimlik işçilerden biri yaşamını yitirmiş, sürücü Ersel E'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

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