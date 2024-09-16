Başkentte trafikte makas atan sürücü gözaltına alındı Başkentte makas atarak hem trafiği tehlikeye soktu hem de yürekleri ağza getirdi. Üstüne üstlük bu anları sosyal medyada paylaştı. Aracı takibe alan ekipler, dün şüpheli A.Y.A'yı Eskişehir Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu ve gözaltına aldı

Anadolu Ajansı Giriş: 16.09.2024 - 20:50 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:53 facebook

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