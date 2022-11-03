Bursa'da "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" başladı

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BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" açıldı.



Organizasyon firması Network Fuarcılık'ın Genel Müdürü Hasan Eker, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen törende, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Firma olarak 2017'den bu yana 18 fuar düzenlediklerini belirten Eker, "Bu fuarlar gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen satın alıcılarla Bursa ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağladı. Bazı firmalarımız ihracat yapmaya, kapasitelerini büyütmeye başladı. Dolayısıyla Bursa'mıza, ülkemize, ekonomimize bir katkımız olduğu için çok mutluyuz." dedi.

Eker, kentte yapılan fuarların çok daha fazla büyüyebileceğine işaret ederek, Türkiye'nin üçüncü büyük ekonomisi olan Bursa'da çok büyük potansiyel bulunduğunu dile getirdi.

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Antalya, Muğla ve Bursa'dan toplam 41 firmanın fuarda stant açtığını aktaran Eker, "Fuarımızda kozmetik firmaları, medikal firmalar, makyaj firmaları, güzellik firmaları, akademiler ve tedarikçi firmalar stant açıyor. Fuarımız her gün 10.00-18.00 saatlerinde halka da açık olacak." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu, Bursa Kuaförler Odası, Bursa Berberler Odası ve Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) tarafından desteklenen fuarda, yeni ürünlerin ve yöntemlerin tanıtımı, eğitim programları, özel sunumlar ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Fuar, 6 Kasım Pazar günü sona erecek.

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