Bursa'da yağmurda kayganlaşan yolda devrilen mandalina yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen mandalina yüklü tırın şoförü yaralandı.

İstanbul-İzmir otoyolu kuzey gişesinden İzmir yönüne seyreden E.Ş. idaresindeki 34 FOR 677 plakalı tır, gişeleri geçtikten sonra yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle tırdaki meyveler yola saçıldı.



Tırın çevresinde güvenlik önlemi olan otoyol ekipleri, araç geçişlerini kontrollü sağladı.

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