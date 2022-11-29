Bursa'da gümrük muhafaza ekipleri 1 milyon liralık vergi kaçakçılığını önledi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, aydınlatma alanında faaliyet gösteren ve ithal ettiği ana ürünleri yedek parça olarak gümrüğe kaydettirip devleti zarara uğratmaya çalıştığı iddia edilen firma sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aydınlatma üzerine faaliyette bulunan bir firmanın evrakta sahtecilik yaptığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, firmanın Çin'den ithal ettiği ana ürünlerin yedek parça olarak gümrüğe kaydettirildiğini belirledi. Bu yöntemle devletin 1 milyon liranın üzerinde vergi kaybına uğratılacağını tespit eden ekipler, Gemlik Limanı'ndan ülkeye sokulmak istenen "yedek parça" etiketinin bulunduğu ürünlere el koydu.

Ekipler, ilgili mevzuat gereği yedek parça ürünlerinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) belgesi zorunluluğu bulunmadığı için firmanın ana ürünleri TSE belgesiz piyasaya sürmeyi planlayarak devleti bu açıdan da zarara uğratacağını saptadı.

Firma binasında yapılan aramalarda uluslararası kaşe bulunan hazır mühürlenmiş 160'ın üzerinde evrak ele geçirildi. Operasyonda, fotokopi olduğu iddia edilen faturanın da aynı kaşelerle kesildiği anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince hakkında yasal işlem başlatılan firma sahibi E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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